Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 48, Латвия – 111, Эстония – 283

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В странах Балтии к полудню пятницы подтверждены 442 случая коронавируса, показывают данные, поступившие из официальных ведомств.
Литва: подтверждено 48 случаев, проверено 1154 человека.
Латвия: подтверждено 111 случаев, проверено 3205 человек.
Эстония: подтверждено 283 случая, проверено 2504 человек.
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