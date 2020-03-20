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В странах Балтии к полудню пятницы подтверждены 442 случая коронавируса, показывают данные, поступившие из официальных ведомств.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 48, Латвия – 111, Эстония – 283
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 48 случаев, проверено 1154 человека.

Латвия: подтверждено 111 случаев, проверено 3205 человек.

Эстония: подтверждено 283 случая, проверено 2504 человек.

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