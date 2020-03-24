Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 187, Латвия – 197, Эстония – 369

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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 753 новых случаев коронавируса, единственная смерть зафиксирована в минувшую пятницу в Литве, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 187 случаев, проверено 2734 человека, умер 1 человек.
Латвия: подтверждено 197 случаев, проверено 6806 человек.
Эстония: подтверждено 369 случаев, проверен 4041 человек.
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