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В странах Балтии к полудню понедельника подтверждено в общей сложности 3914 случаев коронавируса, 41 смерть зафиксирована в Литве, 50 – в Эстонии, 13 – в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1449, Латвия – 818, Эстония – 1647
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1449 случаев, проверено 106 тыс. 775 проб, умер 41 человек.

Латвия: подтверждено 818 случаев, проверено 49 тыс. 181 проба, умерли 13 человек.

Эстония: подтверждено 1647 случаев, проверено 48 тыс. 406 проб, умерли 50 человек.

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