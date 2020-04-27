Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1449, Латвия – 818, Эстония – 1647

aA
В странах Балтии к полудню понедельника подтверждено в общей сложности 3914 случаев коронавируса, 41 смерть зафиксирована в Литве, 50 – в Эстонии, 13 – в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1449 случаев, проверено 106 тыс. 775 проб, умер 41 человек.
Латвия: подтверждено 818 случаев, проверено 49 тыс. 181 проба, умерли 13 человек.
Эстония: подтверждено 1647 случаев, проверено 48 тыс. 406 проб, умерли 50 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Палангские предприниматели придумали как обойти запрет на предоставление услуг
Паланга – один из немногих муниципалитетов Литвы , в...
Новый этап карантина в Литве: откроются кафе, парикмахерские и музеи (71)
С 27 апреля в Литве вступает в силу новый этап смягчения...
Представитель парикмахеров: специалисты к работе возвращаться не спешат (1)
Решением правительства Литвы с понедельника, 27 апреля,...
В Вильнюсе стартует Aerokinas: фильмы можно будет смотреть на перроне аэропорта (4)
"Весна кино" продолжается в виртуальном пространстве....
Сравнение цен на горючее: в Литве они снизились меньше всего (6)
Член парламентской фракции либералов Симонас...