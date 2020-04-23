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В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3768 случаев коронавируса, 38 смертей зафиксировано в Литве, 45 - в Эстонии, 11 - в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1398, Латвия – 778, Эстония– 1592
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1398 случаев, проверено 83 тыс. 591 проба, умерли 38 человек.

Латвия: подтверждён 778 случай, проверено 41 тыс. 41 проба, умерли 11 человек.

Эстония: подтверждено 1592 случая, проверено 45 тыс. 181 проба, умерли 45 человек.

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