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В странах Балтии к полудню среды подтверждено в общей сложности 3690 случаев коронавируса, 38 смертей зафиксировано в Литве, 44 - в Эстонии, 11 - в Латвии, показывают данные, собранные BNS из официальных источников.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва - 1370, Латвия – 761, Эстония – 1559
© DELFI / Josvydas Elinskas

Литва: подтверждено 1370 случаев, проверено 76 тыс. 793 пробы, умерли 38 человек.

Латвия: подтверждён 761 случай, проверено 39 тыс. 336 проб, умерли 11 человек.

Эстония: подтверждено 1559 случаев, проверено 43 тыс. 637 проб, умерли 44 человека.

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