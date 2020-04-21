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К полудню вторника в странах Балтии к подтверждено в общей сложности 3650 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 37 смертей зафиксировано в Литве, 43 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1350, Латвия – 748, Эстония – 1552
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1350 случаев, проверены 70 тыс. 753 пробы, скончались 37 человек.

Латвия: подтверждено 748 случаев, проверено 37 тыс. 972 пробы, скончались 5 человек.

Эстония: подтверждено 1552 случая, проверены 42 тыс. 213 проб, скончались 43 человека.

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