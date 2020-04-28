Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1344, Латвия – 836, Эстония– 1660

Литва: подтверждено 1344 случая, проверено 111 тыс. 809 мазков, умерли 44 человека.

Латвия: подтверждено 836 случаев, проверены 51 тыс. 561 проба, умерли 13 человек.

Эстония: подтверждено 1660 случаев, проверено 4 тыс. 527 проб, умерли 50 человек.

Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что что опубликованные ранее данные, были сокращены на сто по причине учета случаев болезни у конкретных людей. Публиковавшиеся до сих пор цифры - это общее число положительных ответов на анализы, включая и повторные анализы у одних и тех же людей.