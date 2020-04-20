Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1326, Латвия – 739, Эстония– 1535

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К полудню понедельника в странах Балтии к подтверждено в общей сложности 3600 случаев заболевания коронавирусом, 37 смертей зафиксировано в Литве, 40 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1326 случаев, проверены 66 тыс. 352 пробы, скончались 37 человек.
Латвия: подтверждено 739 случаев, проверено 36 тыс. 668 проб, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1535 случаев, проверены 40 тыс. 930 проб, скончались 40 человек.
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