aA
В странах Балтии к полудню пятницы подтверждено в общей сложности 3290 случаев заболевания коронавирусом, 32 смерти зафиксировано в Литве, 38 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1149, Латвия – 682, Эстония – 1459
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1149 случаев, проверена 53 тыс. 101 проба, скончались 32 человека.

Латвия: подтверждено 682 случая, проверено 32 тыс. 837 проб, скончались 5 человек.

Эстония: подтверждено 1459 случаев, проверены 37 тыс. 594 пробы, скончалось 38 человек.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве в общей сложности диагностировано 1149 случаев коронавируса (22)

17 апреля утром Национальный центр общественного...

В Литве коронавирус унес жизни 32 человек (14)

Минздрав сообщает, что в Литве подтвержден 32-й случай...

TOP новостей

Премьер-министр о поведении покупателей: не хотелось бы в среду отзывать смягчение карантина (1)

15 апреля правительство Литвы приняло решение о...

Литовский профессор: родителей навещать еще не время (9)

Семейный врач, профессор Медицинского факультета...

Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса

Литва достигла пика распространения коронавируса ,...

Lukas Savickas

Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов (12)

Первый заместитель канцлера правительства Литвы...

Girteka Logistics уменьшила водителям суточные – водители будут бастовать (2)

17 апреля выяснилось, что транспортная компания Girteka...

|Maža didelių žinių kaina