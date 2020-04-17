Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1149, Латвия – 682, Эстония – 1459

aA
В странах Балтии к полудню пятницы подтверждено в общей сложности 3290 случаев заболевания коронавирусом, 32 смерти зафиксировано в Литве, 38 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1149 случаев, проверена 53 тыс. 101 проба, скончались 32 человека.
Латвия: подтверждено 682 случая, проверено 32 тыс. 837 проб, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1459 случаев, проверены 37 тыс. 594 пробы, скончалось 38 человек.
TOP новостей
Премьер-министр о поведении покупателей: не хотелось бы в среду отзывать смягчение карантина (1)
15 апреля правительство Литвы приняло решение о...
Литовский профессор: родителей навещать еще не время (9)
Семейный врач, профессор Медицинского факультета...
Министр: Литва достигла пика распространения коронавируса
Литва достигла пика распространения коронавируса ,...
Заместитель канцлера правительства Литвы: самый большой вопрос - открытие детских садов (12)
Первый заместитель канцлера правительства Литвы...
Girteka Logistics уменьшила водителям суточные – водители будут бастовать (2)
17 апреля выяснилось, что транспортная компания Girteka...