За такое решение проголосовали 85 депутатов, а трое членов Сейма воздержались.

Конституционный суд уточнил, что ранее принятое Сеймом решение о проведении референдума на протяжении двух дней с двухнедельным перерывом противоречит Конституции.

На референдуме граждан будут спрашивать, согласны ли они разрешить двойное гражданство для тех, кто отправился в страны, которые соответствуют "критериям евроатлантической интеграции". Конкретные страны будут установлены законом.

В настоящее время двойное гражданство не допускается для эмигрантов, которые покинули Литву после восстановления независимости и приобрели гражданство другой страны.

12 мая в Литве также пройдут президентские выборы и референдум, инициированный крестьянами по сокращению числа членов Сейма с 141 до 121.