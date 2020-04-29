Подтвержденные случаи заражения коронавирусом : Литва – 1375, Латвия – 849, Эстония– 1666

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В странах Балтии до полудня среды всего было подтверждено 3890 случаев заражения новым коронавирусом, 45 человек скончалось в Литве, 50 – в Эстонии, 15 – в Латвии, показывают данные, собранные BNS из источников в официальных ведомствах.
Литва: всего 1375 случаев, проведено 118 201 тест, скончались 45 человек.
Латвия: всего 849 случаев, проведено 54 811 тестов, скончались 15 человек.
Эстония: всего 1666 случаев, проведено 51 188 тестов, скончались 50 человек.
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