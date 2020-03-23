Подтвержденные случаи коронавируса в Балтии: Литва – 154, Латвия – 180, Эстония – 352

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По данным на полдень понедельника в странах Балтии в целом было подтверждено 686 новых случаев коронавируса, единственная смерть в пятницу зафиксирована в Литве, свидетельствуют данные, полученные BNS из официальных ведомств.
Литва: подтверждены 154 случая, проверены 2361 человек, 1 человек скончался.
Латвия: подтверждены 180 случаев, исследованы 6144 человек.
Эстония: подтверждены 352 случаев, исследованы 3724 человека.
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