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По данным на полдень понедельника в странах Балтии в целом было подтверждено 686 новых случаев коронавируса, единственная смерть в пятницу зафиксирована в Литве, свидетельствуют данные, полученные BNS из официальных ведомств.
Подтвержденные случаи коронавируса в Балтии: Литва – 154, Латвия – 180, Эстония – 352
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждены 154 случая, проверены 2361 человек, 1 человек скончался.

Латвия: подтверждены 180 случаев, исследованы 6144 человек.

Эстония: подтверждены 352 случаев, исследованы 3724 человека.

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