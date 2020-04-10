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В странах Балтии к полудню пятницы подтверждено в общей сложности 2 869 случаев нового коронавируса, 17 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Koronavirusas
Koronavirusas
© DELFI / Josvydas Elinskas

Литва: подтверждено 999 случаев, сделан 36 051 тест, умерли 17 человек.

Латвия: подтверждено 612 случаев, сделано 26 656 тестов, умерли 2 человека.

Эстония: подтверждено 1 258 случаев, сделано 27 883 теста, умерли 24 человека.

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