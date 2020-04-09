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В странах Балтии к полудню среды подтвержден в общей сложности 2751 случай нового коронавируса, 15 смертей зафиксировано в Литве, 24 - в Эстонии, две - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 955, Латвия – 589, Эстония 1207
© DELFI / Josvydas Elinskas

Литва: подтверждено 955 случаев, сделано 32 809 тестов, умерли 15 человек.

Латвия: подтверждено 589 случаев, сделано 24 458 тестов, умерли два человека.

Эстония: подтверждено 1 207 случаев, сделано 26 416 тестов, умерли 24 человека.

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