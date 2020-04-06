Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 843, Латвия – 542, Эстония – 1108

aA

До середины понедельника в Балтийских странах в целом были подтверждены 2493 случая нового коронавируса, 14 смертей было зафиксировано в Литве, 19 – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.