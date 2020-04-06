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До середины понедельника в Балтийских странах в целом были подтверждены 2493 случая нового коронавируса, 14 смертей было зафиксировано в Литве, 19 – в Эстонии, одна – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.
Литва: подтверждено 843 случая, проведено 25 599 тестов, 14 человек скончались.
Латвия: подтверждено 542 случая, проведено 21 453 теста, скончался один человек.
Эстония: подтверждено 1108 случаев, проведено 21 866 тестов, скончались 19 человек.
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