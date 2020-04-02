Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 649, Латвия – 458, Эстония – 858

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По данным, полученным в четверг после обеда, в Балтийских странах в целом были подтверждены 1965 случаев нового типа коронавируса, девять смертей были зафиксированы в Литве, одиннадцать – в Эстонии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждены 649 случаев, проведены 15 635 теста, 9 человек скончались.
Латвия: подтверждены 458 случаев, проведено 16 834 теста.
Эстония: подтверждено 858 случаев, проведено 15 725 тестов, скончались 11 человек.
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