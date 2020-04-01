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По данным к полудню среды в Балтийских странах в целом были подтверждены 1806 случаев нового типа коронавируса, восемь смертей были зафиксированы в Литве, четыре – в Эстонии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Литва: подтвержден 581 случай, проведены 12 574 теста, 8 человек скончались.

Латвия: подтверждено 446 случаев, проведено 15 810 тестов.

Эстония: подтверждено 779 случаев, проведено 14 353 теста, скончались 4 человека.

ru.DELFI.lt
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