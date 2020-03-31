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По данным на полдень вторника в Балтийских странах в целом были подтверждены 1676 случаев коронавируса, семь смертей были зафиксированы в Литве, четыре – в Эстонии, свидетельствуют данные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 533, Латвия – 398, Эстония – 745
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 533 случая, проведен 11 280 тестов, 7 человек скончались.

Латвия: подтверждено 398 случаев, проведено 14 807 тестов.

Эстония: подтверждено 745 случаев, проведено 12 401 тест, скончались 4 человека.

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