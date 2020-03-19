Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 36, Латвия – 86, Эстония – 267

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К полудню четверга в Балтийских странах были подтверждены 389 случаев коронавируса COVID-19, свидетельствуют данные BNS, полученные от официальных ведомств.
Литва: подтверждены 36 случаев, проведено 1027 тестов.
Латвия: подтверждены 86 случаев, проведено 2677 тестов.
Эстония: подтверждены 267 случаев, проведено 2020 тестов (по данным среды).
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