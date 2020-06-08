Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1720, Латвия – 1088, Эстония – 1940

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В странах Балтии к полудню понедельника выявлено в общей сложности 4748 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1720 случаев, проверено 335 тыс. 686 проб, умер 71 человек.
Латвия: подтверждено 1088 случаев, проверено 118 тыс. 322 пробы, умерли 26 человек.
Эстония: подтверждено 1940 случаев, проверено 90 тыс. 6920 проб, умерли 69 человек.
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