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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4544 случая заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1647, Латвия – 1057, Эстония – 1840
© DELFI / Domantas Pipas

Литва: подтверждено 1647 случаев, проверено 275 тыс. 58 проб, умерли 66 человек.

Латвия: подтверждено 1057 случаев, проверены 103 тыс. 553 проб, умерли 23 человека.

Эстония: подтверждено 1840 случаев, проверено 79 тыс. 605 проб, умерли 66 человек.

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