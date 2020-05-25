Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1635, Латвия – 1049, Эстония – 1824

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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4508 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1635 случаев, проверено 269 тыс. 889 проб, умерли 63 человека.
Латвия: подтверждено 1049 случаев, проверена 99 тыс. 770 проб, умерли 22 человека.
Эстония: подтверждено 1824 случая, проверено 76 тыс. 589 проб, умерли 65 человек.
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