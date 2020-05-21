Подтвержденные случаи коронавируса: Литва - 1593, Латвия - 1025, Эстония - 1800

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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4418 случаев заражения новым коронавирусом, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1593 случая, проверено 253 тыс. 4 пробы, умер 61 человек.
Латвия: подтверждено 1025 случаев, проверена 94 тыс. 621 проба, умерли 22 человека.
Эстония: подтверждено 1800 случаев, проверена 73 тыс. 731 проба, умерли 64 человека.
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