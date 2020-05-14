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В странах Балтии к полудню четверга выявлено в общей сложности 4231 случай заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 62 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1511, Латвия – 962, Эстония – 1758
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1511 случаев, проверено 208 тыс. 253 пробы, умерли 54 человека.

Латвия: подтверждено 962 случая, проверено 83 тыс. 275 проб, умерли 19 человек.

Эстония: подтвержден 1758 случаев, проверено 67 тыс. 130 проб, умерли 62 человека.

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