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В странах Балтии к полудню среды выявлено в общей сложности 4207 случаев заражения новым коронавирусом, 54 смерти зафиксировано в Литве, 61 - в Эстонии, 19 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1505 случаев, проверено 200 тыс. 264 пробы, умерли 54 человека.
Латвия: подтвержден 951 случай, проверено 81 тыс. 246 проб, умерли 19 человек.
Эстония: подтвержден 1751 случай, проверено 66 тыс. 102 пробы, умер 61 человек.
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