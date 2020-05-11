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В странах Балтии к полудню понедельника подтверждено в общей сложности 4172 случая заражения новым коронавирусом, 50 смертей зафиксировано в Литве, 61 - в Эстонии, 18 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1485, Латвия – 946, Эстония– 1741
© DELFI / Andrius Ufartas

Литва: подтверждено 1485 случаев, проверено 186 тыс. 565 проб, умерло 50 человек.

Латвия: подтверждено 946 случаев, проверено 77 тыс. 147 проб, умерло 18 человек.

Эстония: подтверждено 1741 случай, проверено 63 тыс. 964 пробы, умер 61 человек.

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