Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1423, Латвия – 896, Эстония – 1711

Литва: подтверждено 1423 случаев, проведено 144 тыс. 106 тестов, 47 человек скончались.

Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 66 тыс. 150 анализов на коронавирус, 17 человек скончались.

Эстония: подтверждено 1711 случаев, проведено 57 тыс. 423 теста, скончались 55 человек.

В Латвии впервые с начала марта за минувшие сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения.