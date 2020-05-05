Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1423, Латвия – 896, Эстония – 1711

Литва: подтверждено 1423 случаев, проведено 144 тыс. 106 тестов, 47 человек скончались.
Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 66 тыс. 150 анализов на коронавирус, 17 человек скончались.
Эстония: подтверждено 1711 случаев, проведено 57 тыс. 423 теста, скончались 55 человек.
В Латвии впервые с начала марта за минувшие сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения.
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