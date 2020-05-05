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В странах Балтии к полудню вторника всего было подтверждено 4030 случаев нового коронавируса, 47 смертей было зафиксировано в Литве, 55 – в Эстонии, 17 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1423, Латвия – 896, Эстония – 1711
© DELFI / Kiril Čachovskij

Литва: подтверждено 1423 случаев, проведено 144 тыс. 106 тестов, 47 человек скончались.

Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 66 тыс. 150 анализов на коронавирус, 17 человек скончались.

Эстония: подтверждено 1711 случаев, проведено 57 тыс. 423 теста, скончались 55 человек.

В Латвии впервые с начала марта за минувшие сутки не было подтверждено ни одного нового случая заражения.

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