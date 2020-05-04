Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1419, Латвия – 896, Эстония – 1709

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В странах Балтии к полудню понедельника всего было подтверждено 4018 случаев нового коронавируса, 46 смертей было зафиксировано в Литве, 55 – в Эстонии, 16 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.
Литва: подтверждено 1419 случаев, проведено 144 тыс. 29 тестов, 46 человек скончались.
Латвия: подтверждено 896 случаев, проведено 55 тыс. 464 анализа на коронавирус, 16 человек скончались.
Эстония: подтверждено 1703 случая, проведено 55 тыс. 784 теста, скончались 55 человек.
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