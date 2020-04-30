Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1385, Латвия– 858, Эстония – 1689

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В странах Балтии до полудня четверга всего было подтверждено 3932 случая нового коронавируса, 45 смертей было зафиксировано в Литве, 52 – в Эстонии, 15 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.
Литва: подтверждено 1385 случаев, проведено 125 555 тестов, 45 человек скончались.
Латвия: подтверждено 858 случаев, проведено 57 886 тестов, 15 человек скончались.
Эстония: подтверждено 1689 случаев, проведено 52 741 тест, скончались 52 человека.
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