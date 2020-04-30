aA
В странах Балтии до полудня четверга всего было подтверждено 3932 случая нового коронавируса, 45 смертей было зафиксировано в Литве, 52 – в Эстонии, 15 – в Латвии, свидетельствуют данные официальных ведомств, собранные BNS.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1385, Латвия– 858, Эстония – 1689
© DELFI / Domantas Pipas

Литва: подтверждено 1385 случаев, проведено 125 555 тестов, 45 человек скончались.

Латвия: подтверждено 858 случаев, проведено 57 886 тестов, 15 человек скончались.

Эстония: подтверждено 1689 случаев, проведено 52 741 тест, скончались 52 человека.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве 10 новыx случаeв заболевания коронавирусом (16)

30 апреля в Литве сообщается о 10 новых случаев...

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом : Литва – 1375, Латвия – 849, Эстония– 1666

В странах Балтии до полудня среды всего было...

TOP новостей

"Содра" преподнесла сюрприз: через месяц выяснилось, что больничный не оплачивается (5)

Карантин доставил немало хлопот родителям малолетних...

Глава Минздрава: на выходных на коронавирус смогут провериться люди, приходящие в некоторые магазины за покупками (17)

30 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

В Литве открываются поликлиники: какие перемены ждут пациентов (12)

В Литве открываются поликлиники, однако с целью...

Кризис в Картянской больнице: нет достаточного количества желающих работать за 35 евро в час

В находящейся в Картяне (Кретингский район)...

Семейный врач рассказал, сколько еще придется носить маски (85)

В последнее время жители Литвы , которые входят в...

|Maža didelių žinių kaina