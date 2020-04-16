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В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3237 случаев нового коронавируса, 30 смертей зафиксировано в Литве, 36 - в Эстонии, 5 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1128, Латвия – 675, Эстония – 1434
© Scanpix

Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек.

Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек.

Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.

ru.DELFI.lt
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