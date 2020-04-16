Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1128, Латвия – 675, Эстония – 1434

aA
В странах Балтии к полудню четверга подтверждено в общей сложности 3237 случаев нового коронавируса, 30 смертей зафиксировано в Литве, 36 - в Эстонии, 5 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждёно 1128 случаев, проверено 48 537 проб, скончались 30 человек.
Латвия: подтверждено 675 случаев, проверено 31 302 пробы, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1434 случая, проверено 36024 пробы, скончались 36 человек.
TOP новостей
Смягчение карантина: когда можно будет работать в офисе, и откроют детские сады (11)
Принятые в Литве меры по смягчению карантина офисных...
Почему закрыли Неменчине: изолированные "лечились" алкоголем, говорили о диверсиях (12)
Правительство Литвы 15 апреля приняло решение о...
Что происходит в закрытом Неменчине: жители в шоке (11)
Из-за угрозы распространения коронавируса в Литве был...
Роутеры из Китая и РФ в домах жителей Литвы могут использоваться для шпионажа (121)
Широко используемое населением в Литве и во всем мире...
Премьер-министр Литвы упомянул об ограничении движения на День матери (24)
В первые выходные, когда в Литве празднуют День матери...