Подтвержденные случаи коронавируса: Литва – 1070, Латвия – 657, Эстония – 1373

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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 3 100 случаев нового коронавируса, 24 смерти зафиксировано в Литве, 31 - в Эстонии, пять - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждено 1 070 случаев, сделано 42 690 тестов, умерли 24 человека.
Латвия: подтверждено 657 случаев, сделано 29 018 тестов, умерли 5 человек.
Эстония: подтверждено 1 373 случая, сделано 32 263 теста, умер 31 человек.
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