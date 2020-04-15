Подтверджённые случаи коронавируса: Литва – 1091, Латвия – 666, Эстония – 1400

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В странах Балтии к полудню вторника подтверждено в общей сложности 3157 случаев нового коронавируса, 29 смертей зафиксировано в Литве, 35 - в Эстонии, 5 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.
Литва: подтверждён 1091 случай, проверено 44677 проб, скончались 29 человек.
Латвия: подтверждено 666 случаев, проверено 29896 проб, скончались 5 человек.
Эстония: подтверждено 1400 случаев, проверено 33967 проб, скончались 35 человек.
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