Первым показания должен дать бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис. Заседание суда, на котором будут заслушаны его показания, состоится 27 августа. Р. Курлянскис первым назван и в обвинительном акте прокуратуры.
Р. Курлянскис сказал, что не понимает обвинений, что их якобы можно понять по-разному, однако в конце концов заявил, что готов и даст показания суду.
Примерно так же говорил и Элигиюс Масюлис: "Я с трудом понимаю предъявленные мне обвинения, они зачастую расходятся с реальностью. Указанные обвинения не признаю, я этого не делал, однако я готов дать показания".
Дать показания согласны и другие обвиняемые - бывший "трудовик" Витаутас Гапшис, экс-парламентарий Шарунас Густайнис и нынешний парламентарий Гинтарас Стяпонавичюс. Они также не признают свою вину.
Адвокаты, представляющие обвиняемых: Литовское либеральное движение (ЛЛД), Партию труда и концерн MG Baltic, - сказали, что их клиенты свою вину не признают, и хотя обвинения не понимают, показания дадут.
Представляющий Партию труда (ПТ) адвокат Вайдотас Свидерскис заявил, что обвинения прокуратуры можно понять "только за бутылкой".
Согласно данным дела, бывший вице-президент MG Baltic Р. Курлянскис обвиняется в том, что давал взятки бывшему лидеру ЛЛД Э. Масюлису, экс-либералу Ш. Густайнису и бывшему председателю ПТ В. Гапшису.
Правоохрана подозревает, что предприниматель так добивался принятия выгодных решений в сейме.
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