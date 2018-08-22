Первым показания должен дать бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас Курлянскис. Заседание суда, на котором будут заслушаны его показания, состоится 27 августа. Р. Курлянскис первым назван и в обвинительном акте прокуратуры.

Р. Курлянскис сказал, что не понимает обвинений, что их якобы можно понять по-разному, однако в конце концов заявил, что готов и даст показания суду.

Примерно так же говорил и Элигиюс Масюлис: "Я с трудом понимаю предъявленные мне обвинения, они зачастую расходятся с реальностью. Указанные обвинения не признаю, я этого не делал, однако я готов дать показания".

Дать показания согласны и другие обвиняемые - бывший "трудовик" Витаутас Гапшис, экс-парламентарий Шарунас Густайнис и нынешний парламентарий Гинтарас Стяпонавичюс. Они также не признают свою вину.

Адвокаты, представляющие обвиняемых: Литовское либеральное движение (ЛЛД), Партию труда и концерн MG Baltic, - сказали, что их клиенты свою вину не признают, и хотя обвинения не понимают, показания дадут.

Представляющий Партию труда (ПТ) адвокат Вайдотас Свидерскис заявил, что обвинения прокуратуры можно понять "только за бутылкой".

Согласно данным дела, бывший вице-президент MG Baltic Р. Курлянскис обвиняется в том, что давал взятки бывшему лидеру ЛЛД Э. Масюлису, экс-либералу Ш. Густайнису и бывшему председателю ПТ В. Гапшису.

Правоохрана подозревает, что предприниматель так добивался принятия выгодных решений в сейме.