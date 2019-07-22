Подсчитаны рекорды: клайпедчанин сдавал экзамен в Regitrа 38 раз

Некоторые ошибки допускают почти все водители. С 2003 года в Клайпедском отделении ПУ Regitra один человек сдал экзамен по теории с 38 раза, а по практике - с 21.

Водительское удостоверение на категорию Б можно получить, сдав два экзамена - теорию и практику. На теоретическом экзамене надо ответить на 30 вопросов по Правилам дорожного движения. Экзамен сдан, если человек ответил на 80% вопросов. После сдачи теории следует практический экзамен.

С 1 января по 18 июня 2019 года в Клайпедском отделении ПУ Regitra в первый раз экзамены по теории сдавали 1600, а практике - около 1700 человек. С первого раза экзамен по теории сдали 44%, по практике - 36%. В прошлом году соответственно 54% и 36%.

В 2019 г. с первого раза экзамен сдали - 44% женщин и мужчин. А в случае с практическим экзаменом ситуация была иной, его с первого раза сдали 33% женщин, а мужчин - 40%.