По новому порядку пенсия будет состоять из двух частей – общей и индивидуальной.
Общая часть будет зависеть от стажа и будет меняться ежегодно.
В этом году размер базовой пенсии - 152,92 евро. Если у человека будет необходимый стаж - 30,5 лет (до 2026 г. он увеличится до 35 лет), то его общая часть составит 152,92 евро (30,5/30,5) x 152,92).
Если у человека стаж будет больше или меньше, то общая часть пропорционально увеличится или уменьшится. Например, если стаж будет 40 лет, то общая часть составит 200,55 евро (40/30,5 x 152,92).
Индивидуальная часть пенсии зависит от взносов в "Содру" конкретного человека и накопленных единиц (в этом году коэффициент составляет 3,27 евро). Если человек 12 месяцев получает среднюю зарплату, то в его случае это будет 808,7 евро - это один балл.
Если стаж пенсионера составляет 30,5 и он всегда получал среднюю зарплату, то его индивидуальная часть пенсии составит 98,1 евро (1 x 30,5) x 3,27) = 98,1).
Итак, общая пенсия такого человека составит 251,02 евро (152,92 + 98,1).
Однако такая форма подсчета годится только, если у человека есть необходимый стаж, а его зарплата небольшая или не превышает определенного размера.
В телепередаче DELFI TV "Прямой эфир" директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс сказал, что если стаж будет всего 15 лет, то общая часть пенсии будет на 50% меньше.
По его словам, в законе есть определенный максимум, например, можно получить лишь 5 учетных единиц в год. Иными словами, если зарплата будет выше 5 средних (сейчас 4043,5 евро "на бумаге"), то пенсия больше не будет.
Синкявичюс также признал, что меньше пенсия будет и у тех, кто накапливает ее в пенсионных фондах.
Как известно, по новому закону на пенсию мы уже будем выходить позже. В 2026 г. - и мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 лет.
По данным Департамента статистики, вероятная продолжительность жизни родившегося в прошлом году в Литве ребенка составляет 75 лет. Правда, средняя продолжительность жизни мужчин - 70 лет, а женщин – около 80 лет.
По данным "Содры", сейчас в Литве 589 000 пенсионеров, 64 400 из них еще работают.
Средняя пенсия по старости составляет 287 евро.
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