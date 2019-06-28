ДТП произошло 26 июня вечером. По словам очевидцев, этот автомобиль люди видели, когда он на высокой скорости мчался мимо магазина LIDL.
Вскоре после этого VW Golf врезался в знак. Подросток не справился с управлением, когда поворачивал на ул. Аполинаро Юозо Повилайчё.
Его не остановил и "лежачий полицейский". После того как автомобиль врезался в столб, 5 находившихся в нем молодых людей вышли из машины сами. Вскоре автомобиль загорелся.
19-летний, который взял авто напрокат, получил ушибы, но серьезных травм никто не получил. А вот избежать ответственности нарушителям не удастся.
Подростку грозит административная ответственность.
19-летний юноша не сможет больше пользоваться услугами компании CityBee.
"Это нестандартная ситуация. Человек, который взял автомобиль CityBee доверил его другому - несовершеннолетнему. Это грубое нарушение правил CityBee. Такой клиент не только потерял возможность пользоваться услугами компании CityBee, ему также придется возместить весь ущерб, – сказал DELFI Сваюнас Алюконис, представитель компании CityBee. – Если бы правила аренды не были нарушены и не были нарушены ПДД, то нанесенный ущерб возместила бы страховая компания. Тогда клиент заплатил бы всего 300 евро. Сейчас такого не будет. Мы все нарушения оцениваем серьезно и считаем, что в таких случаях нельзя идти на уступки".
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