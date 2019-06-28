В Вильнюсе 17-летний подросток на автомобиле каршеринговой компании CityBee врезался в столб, автомобиль загорелся. За это ответит 19-летний молодой человек, который арендовал автомобиль. Несовершеннолетнему водителю грозит административная ответственность - штраф за вождение без прав.

ДТП произошло 26 июня вечером. По словам очевидцев, этот автомобиль люди видели, когда он на высокой скорости мчался мимо магазина LIDL.

Вскоре после этого VW Golf врезался в знак. Подросток не справился с управлением, когда поворачивал на ул. Аполинаро Юозо Повилайчё.

Статьи по теме:
В Вильнюсе в столб врезался и загорелся автомобиль каршеринговой компании CityBee  (7)

Его не остановил и "лежачий полицейский". После того как автомобиль врезался в столб, 5 находившихся в нем молодых людей вышли из машины сами. Вскоре автомобиль загорелся.

19-летний, который взял авто напрокат, получил ушибы, но серьезных травм никто не получил. А вот избежать ответственности нарушителям не удастся.

Подростку грозит административная ответственность.

19-летний юноша не сможет больше пользоваться услугами компании CityBee.

"Это нестандартная ситуация. Человек, который взял автомобиль CityBee доверил его другому - несовершеннолетнему. Это грубое нарушение правил CityBee. Такой клиент не только потерял возможность пользоваться услугами компании CityBee, ему также придется возместить весь ущерб, – сказал DELFI Сваюнас Алюконис, представитель компании CityBee. – Если бы правила аренды не были нарушены и не были нарушены ПДД, то нанесенный ущерб возместила бы страховая компания. Тогда клиент заплатил бы всего 300 евро. Сейчас такого не будет. Мы все нарушения оцениваем серьезно и считаем, что в таких случаях нельзя идти на уступки".

Общество

Подросток на автомобиле CityBee врезался в столб: кому и в какую цену это обойдется

В Вильнюсе 17-летний подросток на автомобиле...

Палангским спасателям будет помогать полиция (1)

На пляжах Паланги дисциплинировать отдыхающих будут не...

В Литве есть одно озеро, на берегах которого можно собирать янтарь

Вода в озере Лукштас чистая, незагрязненная, янтарного...

Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы (1)

В пятницу из Западной Европы к Литве приблизится...

Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (10)

В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...

TOP новостей

Шимоните о повышении "детских" денег: последствия могут быть довольно печальными (32)

Рано или поздно повышение таких выплат приведет к тому,...

Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (91)

Это была отличная неделя для Владимира Путина ....

Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (10)

В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...

Перед выходными синоптики порадовали жителей Литвы (1)

В пятницу из Западной Европы к Литве приблизится...

Палангским спасателям будет помогать полиция (1)

На пляжах Паланги дисциплинировать отдыхающих будут не...