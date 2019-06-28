Подросток на автомобиле CityBee врезался в столб: кому и в какую цену это обойдется

ДТП произошло 26 июня вечером. По словам очевидцев, этот автомобиль люди видели, когда он на высокой скорости мчался мимо магазина LIDL.
Вскоре после этого VW Golf врезался в знак. Подросток не справился с управлением, когда поворачивал на ул. Аполинаро Юозо Повилайчё.
Его не остановил и "лежачий полицейский". После того как автомобиль врезался в столб, 5 находившихся в нем молодых людей вышли из машины сами. Вскоре автомобиль загорелся.
19-летний, который взял авто напрокат, получил ушибы, но серьезных травм никто не получил. А вот избежать ответственности нарушителям не удастся.
Подростку грозит административная ответственность.
19-летний юноша не сможет больше пользоваться услугами компании CityBee.
"Это нестандартная ситуация. Человек, который взял автомобиль CityBee доверил его другому - несовершеннолетнему. Это грубое нарушение правил CityBee. Такой клиент не только потерял возможность пользоваться услугами компании CityBee, ему также придется возместить весь ущерб, – сказал DELFI Сваюнас Алюконис, представитель компании CityBee. – Если бы правила аренды не были нарушены и не были нарушены ПДД, то нанесенный ущерб возместила бы страховая компания. Тогда клиент заплатил бы всего 300 евро. Сейчас такого не будет. Мы все нарушения оцениваем серьезно и считаем, что в таких случаях нельзя идти на уступки".
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