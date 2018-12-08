Информацию о том, что в Клайпеде действуют молодежные банды в электронном дневнике распространила администрация клайпедской школы Жеминос.

Директор гимназии Рита Подолянкене сказала, что это неофициальная информация, но ею поделились на совещании руководств школ и просили передать родителям об опасности.

"Я сама неформально говорила с подростками, они подтвердили, что такие банды есть, они назвали еще одну в центре города, которая проводит обряды посвящения", - рассказала директор.

По ее словам, эти банды не занимаются грабежами и разбоями, но используют запрещенные вещи.

Социальный педагог гимназии Дейманте Юозайтене призвала родителей наблюдать за подростками и общаться с ними. "Подростки - очень уязвимая социальная группа. Подросток может быстро втянуться в такую банду, но покинуть ее непросто. Лидеры пользуются членами группировок, дают им разные задания, все это может плохо кончиться", - сказала Юозайтене.

Представитель Клайпедского комиссариата полиции Андрпмеда Грауслене сказала, что полиция получила такую информацию, но не было замечено, чтобы подростки занимались незаконной деятельностью.

"Были получены сообщения, что молодежь собирается у кладбища Юонишкелю, на мосту у железной дороги. Летом были жалобы на то, что молодежь собирается по ночам в парке Саюджё. Неформальной группировкой можно считать и скейтбордистов, которые собираются в парке Поилсё. Но, по данным полиции, молодежь ничего запрещенного не делает. Ну, шумит, но ведь это молодежь - можно понять", - сказала Грауслене.

Она порадовалась тому, что клайпедская молодежь не склонна к совершению преступлений.