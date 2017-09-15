На этой неделе проводилась дискуссия, организованная Вильнюсским институтом политического анализа "Между Западом и "Запад": стратегические вызовы в Центрально-Восточной Европе". В ней приняли участие международные эксперты по безопасности, которые не исключают возможности агрессивных действий после окончания учений, но согласны в одном - угроза военной интервенции маловероятна.

По словам участвовавшего в дискуссии бывшего многолетнего советника генсекретаря НАТО Криса Доннелли, который сейчас возглавляет институт Statecraft (Великобритания), военные учения - яркий элемент гибридной войны Кремля. "Цель военных учений "Запад 2017" - не только демонстрация военной мощи. Это оружие психологического давления, помогающее распространять страх и атмосферу нестабильности в регионе", – сказал он.

Chrisas Donnelly'as © Jogailė Butrimaitė

Журналист радио Свободной Европы Брайан Уитмор согласен с тем, что Россия играет с Западом в психологическую игру. Он подчеркнул, что, наблюдая за учениями "Запад 2017" и анализируя действия России, можно выделить две стратегии российской гибридной войны. Первая – осуществление информационной и психологической агрессии, а вторая – подготовиться к реальным боевым действиям и захвату территории. И все же, по мнению Уитмора, расходы на военную интервенцию в страны Балтии для России сейчас были бы слишком велики, только поэтому это маловероятно.

Сотрудник находящегося в Вашингтоне Центра анализа европейской политики, специалист по стратегической коммуникации Даля Банкаускайте во время дискуссии подчеркнула, что повышенное внимание к российско-белорусским учениям обосновано. В западных странах решения принимаются на основании ясных демократических правил и международных соглашений.

В России принятие решений сосредоточено в руках у нескольких людей, это труднопредсказуемо и вызывает обоснованное недоверие.

По ее словам, анализ целей и действий учений "Запад 2017" может предоставить ценные данные о характере стратегического мышления России. В отношениях со странами Запада, особенно членами НАТО, Россия видит себя как обложенную со всех сторон крепость, которую нужно защищать от внешних и внутренних врагов. Именно в силу такого видения и представления себя на внутреннем рынке, политическая стратегия Кремля оправдывает демонстрацию силы.

Сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд считает, что эти военные учение все же не должны рассматриваться только как стратегия психологического давления России на Запад.

Учения несут и ясную социально-экономическую функцию – с помощью саботажа, спецслужб и прямых военных действий посеять нестабильность в таких странах "серой зоны", как Украина и Молдова, а на Западе вызвать озабоченность в связи с из геополитической судьбой.

Таким образом Россия добивается осуществления своей долгосрочной стратегии, цель которой – "заморозить" эти страны в состоянии неопределенности, что будет вызывать экономические и социальные проблемы внутри этих стран.

Эксперты по безопасности в Европе также приняли участие в организованной МИД Литвы и Вильнюсского института политического анализа "Вильнюсские консультации". Встреча посвящалась обсуждению будущего политики Восточного партнерства ЕС в условиях изменяющегося контекста безопасности в регионе. Саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе 24 ноября.