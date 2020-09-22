Питание в школе организует компания Bruneros, которая раньше называлась Kretingos maistas.

Несколько лет назад эта компания уже была в эпицентре скандала – некачественной едой возмущались участники Праздника песни. Однако в тот раз компания Bruneros выиграла дело в суде.

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Директор школы сказал, что он об этой ситуации узнал от журналистов.

"Это ужасно, если это правда. Я жду выводов ветеринарной службы. Если все так, мы сразу же расторгнем договор. Попросим родителей давать еду с собой, так нельзя, это преступление", – сказал директор Римантас Ремейка.

Перед началом учебного года компания Bruneros, предлагая свои услуги, подчеркнула, что особое внимание уделяет безопасности питания, гигиене, культуре обслуживания, однако инспекторы, посетившие прогимназию, ничего подобного не нашли.

Выясняется, что повара Bruneros могли готовить детям блюда из тухлого мяса, а отходы держали рядом с приготовленными блюдами. ГПВС обнаружила 5 кг испорченной говядины, которую велели уничтожить. На следующий день инспекторы констатировали, что мясо никто не выбросил, оно лежало рядом с другими приготовленными для приготовления пищи продуктами. За это Bruneros придется ответить в суде.

"Инспекторы нашли мясо с просроченным сроком годности, велели его выбросить, а на следующий день пришли и нашли ту же говядину (...) в морозильной камере, вместе с другими продуктами, из которых будут готовить еду", – рассказала представитель Вильнюсского департамента ГПВС Дайва Ружялене.

Поэтому инспекторы считают, что детям готовят еду из некачественных продуктов и остатков другой еды. Кроме того, инспекторы установили, что дети получают недостаточно овощей, а сырое мясо на кухне хранят рядом с ягодами. Жалобу на компанию Bruneros подала повар, работающая в этой компании. Компания не скрывает, что нарушения были, но уверяет, что все проблемы решены.

"Нас такой подход потряс. Удивляет то, что ходят слухи, что вся информация существует в виде слухов. Какие-то анонимные комментарии анонимной поварихи. Недочеты, которые наши инспекторы, уже устранены, мы работаем по закону", – сказала журналистам по телефону представитель Bruneros Сильвия Петраускене.

Компания называет появившуюся информацию клеветой и намерена обращаться в суд.

По словам директора прогимназии, у них уже возникали проблемы с питанием - детям не хватало еды.

"Однажды в отделении на ул. Блинджю не хватило 100 порций. Но потом привезли еду в термосах, детей накормили", – сказал Ремейка.

Муниципалитет рекомендует прогимназии расторгнуть договор и искать нового поставщика услуг.

"Муниципалитет в свою очередь примет самые серьезные меры и предложит прогимназии как можно скорее расторгнуть договор, сейчас его рассматривают наши юристы", – сказала представитель муниципалитета Алина Ковалевская. Bruneros предоставляет свои услуги в еще двух школах.