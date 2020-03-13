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Генеральный директор Каунасской клинической больницы Альбинас Науджюнас 13 марта после обеда рассказал подробности о третьем случае коронавируса в Каунасе. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига информировал, что мужчина вернулся из Италии 29 февраля.

"Последние сутки для больницы были нелегкими. Обратились около 40 пациентов, 20 из них, возможно, с коронавирусом, такое же количество было госпитализировано. У 1 пациента подтвердили вирус", – сказал Науджюнас.

Он сказал, что речь идет о 27-летнем молодом человеке, который 29 февраля вернулся из Северной Италии. Когда он вернулся в Литву - никуда не ходил, но с ним жила сестра, и у нее сейчас уже поднялась температура.

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"Пациент изолирован, это молодой человек, лыжник, вернулся из Северной Италии, 27 лет. Вернулся самолетом 29 февраля. Он провел почти две недели в изоляции, но дело в том, что он живет в одной квартире с сестрой. У нее температура, по моим данным, будет проверяться и на коронавирус.

С ним летели еще 6 человек, они самоизолировались. Состояние у него неплохое. Вчера была температура, болело горло, сегодня температура нормальная, самочувствие нормальное. Скорее всего, это легкая форма болезни", – сказал Науджюнас.

По его сведениям, вернувших из Италии, он соблюдал все рекомендации и контактировал только сестрой.

"А что касается курьера, тот, наверное, оставлял продукты под дверью", – сказал врач.

"Будем считать, что это хороший пример. Плохая новость - он летел на самолете, было много людей. В их компании было 6 человек", – сказал Науджюнас. По его данным, он прилетел в Вильнюс.

Врач считает, что диагностированные в Литве случаи коронавируса не отражают реальную ситуацию.

"Лыжники и другие люди, которые воспользовались низкими ценами и полетели в Милан, сейчас возвращаются. То, что в Литве диагностировано - это вершина айсберга. Наверное, этих людей намного больше, через 1-2 недели будет больше случаев", – сказал он.

"Я думаю, в Литве немало людей с этой инфекцией", – заметил врач.

Delfi напоминает, что пока в Литве диагностировали 6 случаев коронавируса: один в Шяуляй, 3 в Каунасе, 1 в Клайпеде и 1 в Вильнюсе.

По данным Национального центра общественного здравоохранения под наблюдением находятся больше 9000 человек, которые ездили в страны, которые считают зонами риска - Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Германия, Франция, Испания и Италия.

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