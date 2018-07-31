В фейсбуке появилась информация/реклама продажи алкоголя.

Портал DELFI решил провести эксперимент и выяснить, как и на каких условиях можно купить алкоголь после допустимого времени.

В группе Kauniečiai пользователь, который назвал себя Tomas As Esu, сообщает, что продает алкоголь тем, кто не успел приобрести его своевременно.

"Если вам не хватило или не успели купить, можете писать. Широкий выбор. Всегда если надо, привезу. Пишите в личку", – сказано в записи.

Прилагается фотография на ней шесть ящиков пива и большой выбор крепкого алкоголя – водка, бренди, виски, шампанское.

Эксперимент DELFI начался: 28 июля, в 23 ч. журналист в Каунасе связался с "торговцем". "Привет, можешь помочь с алкоголем?" через несколько секунд пришел положительный ответ. Журналист попросил 6 бутылок пива, на что ему ответили, что пиво привозят только, если берут не меньше 10 бутылок. На вопрос, сколько стоит заказ, ответили, что за 0,5 л продают по 1,8 евро.

Встреча назначена у одного из ТЦ в Каунасском районе. На вопрос, на какой машине будет торговец, назвали марку машины, на которых обычно работают представители компании по извозу клиентов в Каунасе. По закону, ни в такси, ни в таких авто нельзя возить алкоголь, о торговле вообще говорить не стоит.

На месте встречи показался молодой человек 25-30 mлет, он пожал руку и извинился, что пакета у него нет, он спешит по вызову. Он положил пиво в багажник автомобиля журналиста. Взял за заказ 10.80 евро.

Prekeivis parduoda alkoholį DELFI

Журналист осторожно поинтересовался, как идет "бизнес", он ответил: "Видишь ли, сейчас лето, люди разъехались, так не очень торговля, но зимой бывает хорошо, много покупает. Алкоголь я везу из Польши, поэтому заработать удается".

На вопрос, сколько стоят другие напитки, он ответил: "За 0,7 л бренди, виски по 25 евро, литр белой – 20 евро, шампанское и т.д.".

"Все, мне надо бежать, человек ждет", – сказал он.

Попытка удалась, всего несколько минут и алкоголь после 20 ч. куплен.

Но одна попытка еще не все.

В другой группе на фейсбуке "Где стоит полиция в Каунасе" (Kur stovi policija Kaune), появился человек, который назвал себя Аудрюсом-Витянисом. Он поделился фотографией, на которой видны алкогольные напитки 5 видов. Сообщение Kaunas On. Privežu появилось в 19.46 ч.

Skelbimas © Kur stovi policija nuotr.

Журналист связался с ним около полуночи. История повторяется: через несколько секунд мужчина ответил, сказал, что помочь может, но предупреждает, что почти все уже распродал.

У торговца попросили 10 бутылок пива. У этого торговца пинта пива (0,568 л) в жестяной банке стоит 2 евро – в два раза больше, чем в ТЦ.

Договариваемся о месте – парковка, куда нечасто приезжают автомобили. Торговца пришлось подождать около 10 минут.

Молодой человек приехал с девушкой. Он немногословен: не выходя из авто он берет деньги и передает пакет с пивом.

Журналист даже не успел задать ему вопрос, как тот сказал: "Если еще понадобиться, пиши", и умчался.

Два из двух. Быстро, удобно., к сожалению, нелегально. Сейчас можно прийти к выводу - в Каунасе несложно купить алкоголь после того, как в магазине им не торгуют.

Пока государство продолжает борьбу с алкоголем и готовит новые планы, на улицах города трудятся теневые торговцы алкоголем.