Тут ее брови поднялись, она стала говорить на хорошем литовском языке:

– O! Вы говорите по-литовски!

И тут она поделилась своей историей:

– Я из Беларуси, торгую на Гарюнайском рынке, сейчас я должна вернуться в Беларусь, у меня есть товары, меня с ними не пропустили через границу. Берите (кладет упаковки с рубашками на моей сумке с книгами), все дарю, мне сейчас надо уезжать.

За ней, по рассказу читательницы портала, стояли две женщины, которые мотали головами и вполголоса говорили:

– Не берите... не берите...

Женщина не стала ничего брать. Тогда "белоруска" стала просить несколько евро на дорогу. Тогда читательница портала сказала ей, что наличных у нее нет. По рассказам женщины, взгляд "белоруски" стал строгим, она взяла свой пакет с товаром и ушла.

После этого читательница портала еще какое-то время обсуждала это происшествие с другими стоявшими на вокзале женщинами и вспоминала других таких "дарительниц". Например, не так давно молодая женщина дарила духи по случаю своего дня рождения, просила за них приплатить. Говорят, что эта женщина живет в Маркучай.

По словам читательницы, наивные люди верят в такие истории и дают деньги...

Читательница писала, что хочет, чтобы и другие знали - бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

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