Первым в суд был доставлен 19-летний вильнюсец Таутвидас Путис. Прокурор Томас Чепелёнис просит суд взять его под стражу на 3 месяца. Судья Павел Борковский удовлетворил просьбу прокурора.

Путис вел себя в суде агрессивно - после заседания суда пытался пнуть фотографа ногой.

По словам прокурора, Путис, который был судим за нарушение общественного порядка, раньше в течение месяца работал экскаваторщиком на стройке, где дежурил Синявский - выкапывал пруды (в деревне Тракайского района строят рыбоводческое хозяйство). Он - единственный из подозреваемых, который был знаком с Синявским (кстати, сторож работал неофициально).

Путис признал, что в ту ночь он был на месте преступления, но уверяет, что сторожа не убивал - якобы был лишь наблюдателем. Другие подозреваемые также сваливают вину друг на друга.

Приехавшие за горючим (на стройке было около 2 т дизельного топлива) на автомобиле Путиса молодые люди били сторожа кулаками, пинали ногами, кто-то из них нанес ранения ножом. После этого уже мертвого сторожа положили в багажник его автомобиля Volkswagen Touran увезли в Варенский район и там сожгли в лесу.

Двое других подозреваемых - жители Алитуса. 19-летний также уже был судим, 15-летний до сих пор в поле зрения полиции не попадал. Прокурор Чепелёнис в четверг намерен обратиться в суд с просьбой о назначении им ареста на 3 месяца.

Их подозревают в убийстве из корыстных побуждений для сокрытия другого преступления (кражи горючего). Синявский был убит 7 января ночью.

Около 13.20 ч. в суд доставили второго подозреваемого - 15-летнего жителя Алитуса. Подросток был доставлен в суд в маске.

Во вторник (9 января) тело Синявского было обнаружено в Пирчюпском лесу. 10 января полиция задержала подозреваемых в убийстве.