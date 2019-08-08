"Сегодня мы подали жалобу, просим о смягчении меры пресечения", – сказал BNS адвокат Роландас Тилиндис.
Требующие экстрадиции российские правоохранительные органы подозревают Р. Ружечко в причастности к загрязнению нефти в трубопроводе российской компании "Транснефть".
Российский нефтепровод "Дружба" был остановлен 19 апреля, когда были выявлены поставки некондиционной нефти из РФ, в ней была большая концентрация дихлорэтана – токсичного соединения, обладающего высоким коррозионным воздействием. Первой об этом сообщила Беларусь.
В ответ на это поставки загрязненной нефти были остановлены как минимум в шесть стран Европы.
По словам Р. Тилиндиса, правила международной экстрадиции допускают, что подозреваемый не обязательно должен находиться под стражей, кроме того, литовская прокуратура не указывает мотивом, по которым не были избраны иные меры пресечения.
Жалоба будет рассмотрена в Вильнюсском окружном суде, утверждает адвокат.
Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве, его просьбу рассматривает Департамент миграции, сообщили BNS информированные источники. Эта процедура может затянуться и на полгода.
Užsakymo nr.: PT_81936923
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