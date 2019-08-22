По словам пресс-секретаря суда, освобождённому бизнесмену придётся временно сдать свои документы личности правоохранительным органам, и он будет находиться под интенсивным надзором.
"Суд счёл возможным смягчить меру пресечения, заменив арест изъятием документов с интенсивным надзором в течение трёх месяцев", — сказала журналистам пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.
Ружечко, уточнила она, должен будет не выходить из дому и носить электронный браслет, с помощью которого можно следить за тем, где человек находится.
Р. Ружечко был арестован в середине июля.
Российские правоохранительные органы добиваются экстрадиции бывшего гендиректора компании "Самаратранснефть-терминал", подозреваемого, что он способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой "Транснефтью".
Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана, токсичного вещества с высокой степенью коррозионности. В связи с этим были прекращены поставки загрязнённой нефти по меньшей мере в шесть европейских стран.
По словам адвоката Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него предвзятым, а сам подозреваемый отрицает свою вину.
Ружечко стремится получить политическое убежище в Литве, и его прошение находится на рассмотрении в Департаменте миграции.
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