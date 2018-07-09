По словам его адвоката Роландаса Тилиндиса, подозреваемый пользуется такой возможностью и рад этому.

Сегодня бывший глава байкерского клуба Vorai MC работает, а после работы может ходить с женой и детьми к озеруro.

За такую возможность ему пришлось побороться в суде. Сначала он мог покидать дом только на 3 часа в сутки, с мая может покидать дом с 7 до 18 ч.

Однако в этом месяце будут пересматриваться условия, Балтрунаса снова могут закрыть за решетку, если об этом попросит прокурор Миндаугас Янцявичюс. Адвокаты Балтрунаса намерены просить суд еще больше смягчить меру пресечения.

Полиция пока не знает как и где был убит Килкус, поскольку в обвинениях Балтрунасу не были указаны конкретные обстоятельства убийства. Основным подозреваемым прокуроры до сих пор считают Балтрунаса.

Обвинения также предъявлены супруге Балтрунаса Дайве Балтрунене и двум членам байкерского клуба Vorai MC – Дарюсу Матусявичюсу и Казимерасу Якасу. Матусявичюс на допросе признал, что Балтрунас просил его уничтожить мотоцикл Килкуса Harley Davidson. Однако он этого не сделал, а оставил мотоцикл в лесу Варенского района. Почему - неясно.

Байкер Килкус пропал 15 октября 2017 года, около 17 ч. Он уехал из дома в Вильнюсе на Harley Davidson. Известно, что он говорил по телефону с Балтрунасом, а потом поехал на встречу с ним в Тракай. Что было потом, неясно. Телефон Килкуса был найден в Вильнюсе.

Полиция не раз прочесывала леса Тракайского района, около Ауктадвариса, где живет Балтрунас. Тело Килкуса до сих пор не найдено.