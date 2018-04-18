На этой неделе дело о политической коррупции MG Baltic, Движения либералов и Партии труда будет передано в суд. В числе обвиняемых по этому делу - бывшие либералы Масюлис, Шарунас Густайнис, депутат Гинтарас Степонавичюс, бывший "трудовик" Витаутас Гапшис, а также бывший вице-президент концерна Раймондас Курлянскис.

На пресс-конференции в среду Масюлис сказал, что расследование длилось почти два года. "Я надеялся на объективную работу правоохраны, не переживал и даже не болел. Я надеялся, что мне сообщат об упразднении обвинений, хотя понимал, что для принятия такого решения нужна смелость", - сказал политик.

Говоря о деньгах, которые он назвал "ссудой", Масплис сказал, что в мае 2016 года взял у однако оно не было заверено нотариально.

"Я, возможно, пытался хитрить, не хотел тогда говорить об этом, поскольку проходила предвыборная кампания, и это было моей самой большой ошибкой. Когда все выяснилось, я принял ясные решения, ушел со всех постов", - сказал Масюлис.

Ссуда была взята под проценты. Их Масюлис не назвал. "Могу сказать,что долг Курлянскису я вернул - в конце прошлого года. Откуда взял деньги - это мое личное дело. Часть - мои деньги, часть - взята в долг", - сказал он.

Говоря об обстоятельствах заключения письменного соглашения о ссуде, Масюлис сказал, что договорился с Курлянскисом, а через несколько часов полиция, тайно пробравшись в его автомобиль, якобы нашла письменный договор и зафиксировала его. Но якобы спустя 36 ч. во время обыска в доме Масюлиса, о документе уже не спрашивали.

Масюлис уверяет, что лично передал документ прокурорам, а эксперты подтвердили, что этот тот же документ, который был у него в автомобиле. Он заметил, что прокуроры сознательно не включают его в дело.

"Это показывает, что то, что несподручно и разрушает выдуманные обвинения, злостно игнорируют", - сказал Масюлис. По его словам, все понимают, что "плату" или взятку дают, когда надеются на отдачу.

"Все указанные в обвинениях причины, по которым мне якобы дали взятку, не были реализованы - никакой выгоды не было. Ничто не реализовано, но в конце почему-то дают взятку - это идет вразрез с реальностью, по моему мнению. Платят такие огромные деньги за то, чтобы ничто из перечисленного в обвинениях не произошло", - сказал он.

Он сказал, что все вопросы, по которым составлены обвинения, были инициированы не им, а правительством или другими политиками.

Комментируя обвинение в незаконном обогащении, он утверждал, что прокуроры не подтвердили, найденные в его квартире деньги незаконного происхождения. "Напротив, выяснили, что все законно, но в обвинениях это обстоятельство осталось", - сказал Масюлис.

Отвечая на вопрос, почему соглашение с Курлянскисом не было заверено нотариусом, он ответил, что это было дружеское соглашение, якобы Курлянскис только махнул рукой и сказал: "Довоговоримся".

По его словам, глупо было класть деньги в упаковку из-под алкоголя. "Сейчас остается покрутить пальцем у виска. Я виновен, вероятно, в том, что пытался тогда хитрить, чтобы не узнало общество", - повторял он.

Сейчас уже бывший вице-президент MG Baltic Курлянскис и Масюлис попали в поле зрения правоохраны в 2015 году. Во время их встречи 10 мая 2016 г. на стоянке у парламента Масюлису была передана впечатляющая сумма. На данный момент Масюлиса подозревают в том, что он взял взятку в размере 106 000 евро, однако ранее сообщалось, что во время обыска в доме Масюлиса обнаружили четверть миллиона евро.

Поскольку полученные деньги Масюлис оставил в машине, прокуроры провели тайную операцию и пометили деньги.

12 мая после допроса Масюлис ушел с поста главы Движения либералов. А в сентябре 2016 г. заявил, что эти деньги он взял у Курлянскиса в долг.