В четверг в Каунасском районе, в старостве Домейкава, полиция задержала молодого человека (1993 г.р.), которого подозревают в том, что он сообщил о бомбе в самолете. Сегодня он был отпущен, поскольку, как сообщает BNS, прокурор Каунасской окружной прокуратуры Юргита Мастаускене не планирует обращаться по поводу ареста этого мужчины, который, как подозревают, сделал ложное сообщение о взрывчатке в самолете.

По ее словам, подозреваемый ведет себя доброжелательно, сотрудничает с правоохранительными органами. Поэтому ему назначена более мягкая мера пресечения: изъятие документов, письменное обещание не покидать страну, обязательство периодически регистрироваться в полиции.

"Он настроен доброжелательно, дает показания, однако на сегодня мы не можем комментировать его показания, поскольку необходимо проверить его версию", - сказала прокурор.

При это отмечается, что подозреваемый вины не признает.

Напомним, что в среду утром британские истребители перехватили и сопроводили пассажирский самолет Ryanair из Каунаса из-за того, что в Каунасе поступило ложное сообщение о бомбе на борту самолета.

В Литве самолету разрешили вылететь, а в Лондоне его встретили истребители, а местная полиция тщательно проверила самолет.

За ложное сообщение об опасности подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным полиции, подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал, подтвердили, что он звонил с мобильного телефона.