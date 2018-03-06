Судья Нийоле Жимкене объявила, что срок ареста был продлен на три месяца. Расследование дела Страздаускайте уже завершено, поэтому, если подозреваемых выпустят на волю, они могут скрываться от суда.

Срок ареста Беляускасов продлен до июня. За это время дело должно быть передано в суд.

Прокуратура начала расследование по делу об исчезновении и убийстве Страздаускайте 5 марта 2017 года.

По словам прокуроров, это означает, что после всех необходимых действий пятеро подозреваемых и остальные участники процесса (всего их 20 человек), в течение двух месяцев могут ознакомится с материалами дела.

Такой срок установлен с учетом количества участников процесса и того, что двое из них являются гражданами Латвии. Участники процесса также могут подавать заявки в связи с проведением дополнительного расследования.

Если такие заявки поступят, их будут рассматривать в установленном законом порядке. После этого этапа дело передадут в суд.

По оценке Департамента по расследованию коррупции и организованной преступности Генпрокуратуры, сотрудники Литовского бюро криминальной полиции в ходе сложного расследования собрали достаточно значительных данных об угоне в апреле 2016 года легкового автомобиля, принадлежавшего гражданину Латвии, и похищении и убийстве в марте 2017 г. Страздаускайте, угоне ее автомобиля и др. преступлений.

Троим обвиняемым предъявлены обвинения в убийстве и участии в совершении других преступлений. Все трое обвиняемых находятся под арестом.

Портал DELFI сообщал, что Беляускасов подозревают в том, что они имитировали ДТП, затем похитили автомобиль Страздаускайте вместе с девушкой. Машину подозреваемые спрятали, а девушку зверски убили в Кедайняйском районе. Во время допросов они заявили, что не планировали убивать девушку.